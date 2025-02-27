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台灣大2025年營收年增8％~10％

2025/02/27 18:42

台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大今日公布今年營收目標，台灣大估2025年營收增8%~10%，以台灣大2024年合併營收達1993.7億元計算，營收目標介於2153億元至2193億元。

台灣大2024年稅後盈餘為138.2億元，年增13%，EPS為4.57元。今日董事會決議配發每股現金股利4.5元，以今日收盤價114.5元，換算殖利率約為4%。

台灣大今年預期合併營業收入成長8%~10%，電信業務收入成長5%~7%；合併營業利益成長7%~9%。全年資本支出為85.8億元，包含電信資本支出68.7億元、有線電視資本支出9.3億元、momo與其他資本支出7.8億元。

台灣大指出，今年將聚焦三大成長來源，以達成業績展望。一、發揮合併綜效：網路整併及營運效率提升將持續帶來成本節省，並透過跨售及升轉策略進一步提升獲利能力；二、強化電信本業：透過「Telco+Tech」策略、獨門方案及優異網路品質，提升ARPU並降低退租；三、拓展企業及中小企業市場：運用自身AI技術優勢，攜手精誠科技等策略夥伴，積極爭取公私部門企業解決方案之商機。

截至2024年底，台灣大智慧型手機的月租型用戶5G滲透率已達41%，較去年同期提升5個百分點，主要受惠於公司持續推動的綁約方案與合約升級策略，整體4G用戶續約升轉5G占比維持穩定，續約後月租費上升幅度則達47%，ARPU來到669元。

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