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國巨去年EPS為38.13元 Q1營收與去年Q4相當、毛利率上揚

2025/02/27 17:18

國巨表示，今年第一季營收約與去年第四季相當。（資料照）國巨表示，今年第一季營收約與去年第四季相當。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕為因應全球稅務及集團資金規劃，國巨（2327）去年第四季產生一次性所得稅費用12.11億元，致使單季每股稅後盈餘（EPS）約減少2.36元，累計去年全年EPS為38.13元；對於今年首季看法，國巨表示，營收約與去年第四季相當，不過毛利率可上揚1.5至3個百分點。

國巨去年第四季營收300.06 億元、季減 5.5%、年增加9.7%，稅後淨利36.46億元、季減35.5%、年減23.0%，單季EPS為7.1元；國巨解釋，為因應全球稅務及集團資金規劃，產生一次性所得稅費用12.11億元，對單季EPS的影響約減少2.36 元。

國巨去年全年營收1216.67 億元、年增加13.1%，稅後淨利193.56億元、年增11.1%，EPS為38.13 元。國巨也指出，全年毛利率34.4%較去年同期增加0.9個百分點，營業利益率19.2 %較去年同期增加0.2個百分點。

國巨認為，展望未來儘管地緣政治緊張局勢加劇，國際衝突持續存在，客戶端庫存仍持續朝健康水位發展，不過公司將密切關注市場供需動態，並對 AI 應用的營運動能與未來展望保持樂觀；同時，國巨線上法說時也認為，今年首季營收約與去年第四季相當，不過毛利率將會提升。

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