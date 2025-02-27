國發會：受春節因素干擾 1月景氣燈號亮黃紅燈

國發會今發布1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少4分，燈號轉呈注意性的黃紅燈。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕如同去年6月和8月，12月的景氣紅燈同樣並未延續，國發會今發布1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少4分，燈號轉呈注意性的黃紅燈。國發會表示，主要是受到春節因素干擾，加上部份產業上月已提前備貨所致。

國發會說明，1月分數景氣對策信號綜合判斷分數較12月減少4分，9項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分；貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分；製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分；其餘5項燈號維持不變。

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國發會指出，雖然1月的出口受惠AI應用商機熱絡而轉為紅燈，但受到春節因素干擾，加上部份產業上月已提前備貨，使得銷售面、M1B燈號分數減少。另外，領先指標經回溯修正後轉為上升，同時指標也續呈上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長，仍須密切關注後續變化。

展望未來，國發會表示，國際主要機構預測今年全球貿易量可望續增，加上全球科技大廠增加資本支出，以及人工智慧、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注我國出口動能。

在投資方面，隨半導體廠商積極擴充先進製程及高階封測產能、國際大廠陸續來臺設立研發或資料中心，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，均有助增添投資動能；消費方面，隨國內就業市場穩定、企業獲利成長、最低工資及軍公教待遇調整，將有助提高企業員工調薪及獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，可望提高國人消費能力。

國發會也提醒，國際貿易政策的變化、地緣政治衝突等不確定因素仍存，後續須密切留意對國內經濟的影響。

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