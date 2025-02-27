晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國發會：受春節因素干擾 1月景氣燈號亮黃紅燈

2025/02/27 16:43

國發會今發布1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少4分，燈號轉呈注意性的黃紅燈。（資料照，記者吳欣恬攝）國發會今發布1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少4分，燈號轉呈注意性的黃紅燈。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕如同去年6月和8月，12月的景氣紅燈同樣並未延續，國發會今發布1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少4分，燈號轉呈注意性的黃紅燈。國發會表示，主要是受到春節因素干擾，加上部份產業上月已提前備貨所致。

國發會說明，1月分數景氣對策信號綜合判斷分數較12月減少4分，9項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分；貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分；製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分；其餘5項燈號維持不變。

國發會指出，雖然1月的出口受惠AI應用商機熱絡而轉為紅燈，但受到春節因素干擾，加上部份產業上月已提前備貨，使得銷售面、M1B燈號分數減少。另外，領先指標經回溯修正後轉為上升，同時指標也續呈上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長，仍須密切關注後續變化。

展望未來，國發會表示，國際主要機構預測今年全球貿易量可望續增，加上全球科技大廠增加資本支出，以及人工智慧、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注我國出口動能。

在投資方面，隨半導體廠商積極擴充先進製程及高階封測產能、國際大廠陸續來臺設立研發或資料中心，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，均有助增添投資動能；消費方面，隨國內就業市場穩定、企業獲利成長、最低工資及軍公教待遇調整，將有助提高企業員工調薪及獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，可望提高國人消費能力。

國發會也提醒，國際貿易政策的變化、地緣政治衝突等不確定因素仍存，後續須密切留意對國內經濟的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財