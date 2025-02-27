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匯率+關稅衝擊 機械公會盼政府增補助力道

2025/02/27 16:36

機械公會理事長莊大立。（記者林菁樺攝）機械公會理事長莊大立。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會理事長莊大立（27）日指出，美國總統川普政策雖搖擺，但烏俄戰爭可望落幕，帶動歐洲等市場復甦，且政策不確定性將消除，台北工具機大展下周舉行，預期今年機械業景氣第二季末、第三季回升，全年機械業出口、產值有望年增5-10%。

機械公會今舉行春酒，公會提到，產業面對挑戰，政府應加強「投資抵減」力道。莊大立強調，政府應鼓勵廠商投資，讓設備汰舊換新，盼產創條例第 10 條之 1 投資抵減比例，由 5%提高至 15%以上。此外，綠色製造為趨勢，若老舊、低效耗能生產設備更新，也盼給予設備價款 10%至 20%專案補助。

莊大立說，先前與經濟部溝通，但獲得「沒有補助」回應，他強調，加強補助力道，不是要求很高的金額，而是讓廠商心裡層面獲得鼓勵，這很重要，代表政府有重視，別讓廠商覺得氣餒。

至於關稅、匯率長期以來更是機械業關切的重點，尤其台灣要跟鄰國的日本、中國、韓國等競爭，莊大立指出，東南亞市場競爭激烈，先有10%左右關稅，又有匯率影響，微利也是競爭激烈，盼政府還是要爭取加入RCEP等區域經濟組織，維持台灣機械設備出口競爭力。

談到川普積極推動美國製造政策，莊大立指出，當然期待美國加大力度，但過去歐巴馬時代就高喊相關政策，這部分還要觀察。他認為，「景氣不確定」比景氣不好還要糟糕，只要川普想法或政策明確，至少產業就有對應方向，「總比不曉得要好」。

對於今年台灣機械業出口、產值成長，機械公會預估約有5%至10%區間增幅，主要是來自半導體、電子機械、檢量測設備等支撐，但工具機設備要觀察烏俄戰爭是否落幕，輸俄禁令若可解決，有助我工具機產業回穩。

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