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台股今日重點

2025/03/03 06:40

道瓊工業指數28日上漲601.41點，漲幅1.39%，那斯達克指數上漲1.63%，標普500指數上漲1.59%，費城半導體指數上漲1.71%，台積電ADR下跌0.31%，收在180.53美元。（法新社）道瓊工業指數28日上漲601.41點，漲幅1.39%，那斯達克指數上漲1.63%，標普500指數上漲1.59%，費城半導體指數上漲1.71%，台積電ADR下跌0.31%，收在180.53美元。（法新社）

1.美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會面發生衝突，投資人對地緣政治風險加劇感到擔憂，不過華爾街股市在震盪後收盤走高，結束動盪的2月。道瓊工業指數上漲601.41點，漲幅1.39%，那斯達克指數上漲1.63%，標普500指數上漲1.59%，費城半導體指數上漲1.71%，台積電ADR下跌0.31%，收在180.53美元。

2.台股週四（27日）指數開盤漲43.91點，以2萬3446.46點開出，在矽智財、IC設計、DRAM等電子股走揚，指數開高走高，漲逾80點，指數來到2萬3487點，不過，MSCI季度調整盤後生效，在賣單釋出，指數一路下殺，指數一口氣爆跌107點，終場大跌349.37點，收2萬3053.18點。

3.台股週四（27日）在三大法人賣超近600億元下，指數大跌349點，而外資更大賣451.09億元，雖然外資大殺出，不過，卻爆買3檔鋼鐵股，其中又以中鋼最搶手，今一口氣買超逾5.35萬張，在外資連7買，買超11.93萬張下，股價一路飆升，來到24.35元，終場漲2.31%，成交量放大到12萬張。

4.經濟部長郭智輝強調，台灣半導體產業是沒有任何人能撼動的技術，但凡關鍵技術與供應鏈掌握在台灣手上，即使廠商移至國境之外，客戶都必須跟台灣購買，台灣一定會保住關鍵技術。

5.台幣2月重貶1.38角或0.42%，在主要亞幣中，貶幅僅次於韓元0.95%，與人民幣貶值0.41%相近，日圓則是大漲4.09%，居最強最亞幣。

6.國發會發布1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少4分，燈號轉呈注意性的黃紅燈。國發會表示，主要是受到春節因素干擾，加上部份產業上月已提前備貨所致。

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