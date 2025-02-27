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名師解盤》容逸燊：關注輝達財報後美股表現 台股可聚焦鋼鐵、散裝走勢

2025/02/27 16:09

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

眾所矚目輝達財報今天公布，上季EPS達0.89美元，比預期0.84還要成長，年增75%，營收393億美元同樣亮眼，比預估382億美元還要多，年增幅達78%，跟上一季比較，上季年增幅EPS和營收，雙雙達94%跟103%，也就是過去2年來，輝達動輒營收100%以上年增幅成長，在今年可能會越來越少，毛利率在未來幾季估計在70.5%~71.5%，比預估72%少了約1個百分點，下季營收430億美元，如果和本季393億美元比較，下季營收也不過季增1成，顯示輝達過去2年，未來成長將會趨緩，雖然仍是美股科技7雄財報最亮眼的，但股價已經反映在前面，今年要達過去高速成長，已經相當困難。

和輝達亦步亦趨的台積電，同樣今年走勢疲軟，尾盤有MSCI調整效應，最終台積電下跌20元，收1040元，加權指數最後一盤爆量，總成交5342億，跌349點，再度回測季線，MSCI調整，最後都會造成爆量狀況，後續可以穩住在季線和半年線左右，差不多2萬3位置，台股仍是多方格局沒被破壞，後續觀察，輝達財報後美股的表現，台灣連假休市，今天也有避險賣單出籠。

財報今早公布後，輝達美股盤後交易時段呈現小跌，今晚和明晚的美股，除輝達財報考驗外，川普關稅也是一變再變，目前說要對歐盟商品課徵25%關稅，美股近期利空因素，還是使股市進入比較震盪狀況。資本市場利空頻傳，資金也轉進債市避險，FED可能6月就會再度降息，也讓10年期美債殖利率，跌到4.3%，創近期新低，未來在原物料行情，以及俄烏戰爭結束之後，可以多注意一下，鋼鐵類股和散裝輪走勢，散裝今天表現，2637慧洋和2606裕民都爆出大量，留下上影線，原物料族群要注意是，短線若乖離過大，難以像中小型電子股有持續爆發力，如果股價已經反映在前方，最好是先等待量縮止穩後，再進行布局，俄烏戰爭看起來即將進入尾聲，澤倫斯基將在2/28到美國會談，短線航運類股，以及鋼鐵族群，可能會比較震盪，大家選股方向，可以往比較低基期的消費性電子產品復甦為主。

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