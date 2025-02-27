去年紋身、紋眉營業額4.4億 這個縣市成長最快

財政部統計處指出，刺青人口占比以美國32%最高、英國26%次之。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處指出，2024年紋身、紋眉服務業銷售額4.4億元，家數與銷售額呈逐年成長態勢，5年分別增加94.6%及94.3%；各縣市中，以桃園市5年間家數及銷售額增長逾2倍最快，家數及銷售額占比則以台中市最高，歷年皆約2成。

財政部表示，隨社會接受程度提升、藝術性及個性化的需求增加，加以技術與衛生標準進步，刺青（紋身）漸成為個人展現風格與藝術表達的方式之一，霧眉、紋唇等美容需求亦推動紋身、紋眉服務產業持續發展，2024年總計543家，銷售額4.4億元，家數與銷售額呈逐年成長態勢，5 年間增幅分別為 94.6%及 94.3%。

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按地域觀察，紋身、紋眉服務業家數及銷售額占比皆以台中市最高，歷年皆約2成，併計桃園市及台北市，占全國家數4成3、銷售額5成。至於近5年增速則以桃園市最為驚人，家數及銷售額均增逾2.4倍，2024年家數73家、銷售額4859萬元，家數增加主要集中於中壢區及桃園區。

財政部指出，就選樣國家觀察，刺青人口占比以美國32%最高、英國26%次之，南韓、中國分別為25.1%、12.2%，俄羅斯11.7%，日本因刺青與黑道連結性高，且文化較保守，僅1.1%最低。至於不同性別刺青人口占比，美、英皆以女性占比較高，中國兩性相當，俄羅斯則以男性占比較高。

另，部分職業運動球員因文化認同與傳承、個人信仰、激勵自我、或彰顯個人風格等各種原因，選擇刺青；不同職業運動類型，刺青人數占比存在顯著差距，原因眾說紛紜，當中有一說為籃球與足球運動員中有許多來自社會中下層階級家庭，刺青人數占比相對較高，分別達55%、32.7%；反觀一般被視為上層階級運動的網球，人數占比僅9%。

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