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輝達連2年將華為列為對手 ! 黃仁勳稱「競爭很激烈」

2025/02/27 16:59

黃仁勳認為，來自中國華為的競爭日益激烈。（彭博）黃仁勳認為，來自中國華為的競爭日益激烈。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，輝達（NVIDIA）提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K年度財務報告中，連續第二年將華為列為競爭對手。輝達執行長黃仁勳表示，中國市場競爭相當激烈，華為等企業非常積極且競爭力強。

根據公告，輝達的五個產品類別中，有四個認定華為是對手，分別是晶片、雲端服務、運算處理及網路產品。值得注意的是，之前至少有3年，輝達並未把華為加入競爭者名單。

根據CNBC計算，華為2024年營收超過8600億元人民幣（約新台幣3.8兆元）、年增22%，這是自2016年以來，最為快速的成長率。

據報導，美國在2019年起，將華為納入貿易黑名單、限縮該公司取得美國科技的管道，這導致華為2020年營收幾乎零成長，2021年營收更大減將近29%。2023年華為在中國手機市場捲土重來，發布Mate 60 Pro，帶動業績成長。

《金融時報》指出，華為已將最新Ascend系列AI晶片良率，從一年前的20%倍增至接近40%，這代表此系列晶片的生產線首度轉虧為盈。華為已設下目標，要把良率進一步提升至60%，追上業界同類型晶片的標準。

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