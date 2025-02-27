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百萬存股族變「存骨」？中鋼每股擬配0.33元 僅優於2020年

2025/02/27 14:46

中鋼每股擬配0.33元，僅優於2020年。（記者林菁樺攝）中鋼每股擬配0.33元，僅優於2020年。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、洪臣宏／綜合報導〕百萬股民看過來!中鋼（2002）今天（27日）召開第18屆董事會第18次會議，通過113年度盈餘分配案，建議113年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.33元，若以今天收盤價24.35元估算，現金股利殖利率1.35%。

中鋼公告113年度合併財務報告，113年全年營業收入3605.35億元，營業毛利150.61億元，營業利益17.91億元，稅前淨利45.77億元，淨利38.75億元，歸屬於母公司業主淨利19.78億元，基本每股盈餘0.13元。

中鋼董事會也通過113年度盈餘分配案，建議113年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.33元，提報114年股東常會承認。

中鋼配息穩健，過去是存股族熱愛標的，但近年鋼市低迷，回顧中鋼股利分配狀況，2020年配息0.3元、2021年配息3.1元、2022年配息1元、2023年配息0.35元，2024年配息0.33元，僅優於2020年。

114年中鋼公司114年股東常會預計在114年6月19日（星期四）上午9點，在高雄市小港區中鋼路1號召開。

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