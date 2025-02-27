晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

高盛髮夾彎！曾力挺DEI 今傳將大轉向

2025/02/27 13:03

高盛傳將調整DEI政策，華爾街多家同業已跟進。（路透資料照）高盛傳將調整DEI政策，華爾街多家同業已跟進。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》26日，高盛集團（Goldman Sachs）準備縮減多元、公平與共融（DEI）政策，因應美國總統川普打擊所謂「覺醒資本主義」（woke capitalism）的最新行動。

消息人士透露，面對潛在法律風險，高盛執行長索羅門（David Solomon）將轉變公司路線，此舉源於川普指示司法部長邦迪（Pam Bondi）終止私營企業的DEI措施。高盛預計本週正式宣布這項政策調整。

這家華爾街巨擘的轉向，緊隨多家金融業龍頭之後。貝萊德（BlackRock）和美國銀行（Bank of America）已從年度報告（10-K表格）中刪除促進少數族群代表性的內容。富國銀行、花旗集團、摩根士丹利以及福特、迪士尼等企業也紛紛縮減DEI承諾。

高盛高層預計將大幅淡化去年報告中的DEI用語。此前，該公司才剛取消「禁止為全白人、全男性董事會公司進行首次公開募股」的政策。高盛發言人表示：「我們的重點一直是吸引最優秀的人才，這是我們商業成功的基礎。」

現年63歲的索羅門曾是DEI政策的積極擁護者。早在2019年，他就向員工強調：「多元與包容是高盛的首要任務。我們的文化力量、策略執行及客戶影響力，都依賴於多元的員工隊伍和包容的工作環境。」目前，高盛網站仍承諾「致力於推動種族平等、促進性別平等，並增加公司各層級的代表性」。

高盛2023年的「人才策略報告」設定目標，希望在全球實現性別平等，並在美國確保員工中有11%為非裔美國人，14%為拉丁裔。《紐約郵報》審閱的職缺公告顯示，高盛仍要求應徵者提供偏好代名詞和性別認同，但據內部人士透露，這些問題僅為自願回答。

與此同時，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前被曝光私下抨擊「偏見訓練」等DEI措施。

DEI政策在美國企業界已實施多年，旨在增加職場中歷史上被邊緣化族群的代表性和機會。這類政策在2020年佛洛伊德（George Floyd）事件後更受重視，許多企業紛紛承諾改善職場多元性。

然而，DEI 政策在美國爭議不斷，其「equity（公平）」概念強調「齊頭式」的結果平等，與傳統機會均等的理念衝突。反對者批評這可能導致反向歧視，特別是在就業和升遷上對亞裔等族群造成不公。川普政府將DEI政策視為「覺醒資本主義」的體現，認為這種做法損害公司效率並違背純粹的績效導向原則。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財