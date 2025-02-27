高盛髮夾彎！曾力挺DEI 今傳將大轉向

高盛傳將調整DEI政策，華爾街多家同業已跟進。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》26日，高盛集團（Goldman Sachs）準備縮減多元、公平與共融（DEI）政策，因應美國總統川普打擊所謂「覺醒資本主義」（woke capitalism）的最新行動。

消息人士透露，面對潛在法律風險，高盛執行長索羅門（David Solomon）將轉變公司路線，此舉源於川普指示司法部長邦迪（Pam Bondi）終止私營企業的DEI措施。高盛預計本週正式宣布這項政策調整。

請繼續往下閱讀...

這家華爾街巨擘的轉向，緊隨多家金融業龍頭之後。貝萊德（BlackRock）和美國銀行（Bank of America）已從年度報告（10-K表格）中刪除促進少數族群代表性的內容。富國銀行、花旗集團、摩根士丹利以及福特、迪士尼等企業也紛紛縮減DEI承諾。

高盛高層預計將大幅淡化去年報告中的DEI用語。此前，該公司才剛取消「禁止為全白人、全男性董事會公司進行首次公開募股」的政策。高盛發言人表示：「我們的重點一直是吸引最優秀的人才，這是我們商業成功的基礎。」

現年63歲的索羅門曾是DEI政策的積極擁護者。早在2019年，他就向員工強調：「多元與包容是高盛的首要任務。我們的文化力量、策略執行及客戶影響力，都依賴於多元的員工隊伍和包容的工作環境。」目前，高盛網站仍承諾「致力於推動種族平等、促進性別平等，並增加公司各層級的代表性」。

高盛2023年的「人才策略報告」設定目標，希望在全球實現性別平等，並在美國確保員工中有11%為非裔美國人，14%為拉丁裔。《紐約郵報》審閱的職缺公告顯示，高盛仍要求應徵者提供偏好代名詞和性別認同，但據內部人士透露，這些問題僅為自願回答。

與此同時，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前被曝光私下抨擊「偏見訓練」等DEI措施。

DEI政策在美國企業界已實施多年，旨在增加職場中歷史上被邊緣化族群的代表性和機會。這類政策在2020年佛洛伊德（George Floyd）事件後更受重視，許多企業紛紛承諾改善職場多元性。

然而，DEI 政策在美國爭議不斷，其「equity（公平）」概念強調「齊頭式」的結果平等，與傳統機會均等的理念衝突。反對者批評這可能導致反向歧視，特別是在就業和升遷上對亞裔等族群造成不公。川普政府將DEI政策視為「覺醒資本主義」的體現，認為這種做法損害公司效率並違背純粹的績效導向原則。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法