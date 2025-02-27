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輝達利多不敵川普言論 新台幣貶破32.8元關卡

2025/02/27 12:47

輝達利多不敵川普言論，新台幣貶破32.8元關卡（記者陳梅英攝）輝達利多不敵川普言論，新台幣貶破32.8元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管輝達獲利、財測都相當亮眼，不過市場仍受到美國總統川普言論影響，台股開高走低，新台幣兌美元匯率也再度貶破32.8元信心關卡，呈現股匯雙跌情況，匯價中午暫時收在32.82元、貶值3分，台北外匯經紀公司成交量4.64億美元。

川普表示，對加、墨課徵25％進口關稅將從3月4日開始，並揚言近期就會宣布對歐盟進口產品也要課徵25%關稅。川普也證實烏克蘭總統澤倫斯基將於28日出訪華府簽署礦產協議，對於是否阻止中國武力犯台，則不願承諾，市場擔憂川普是否出賣台灣，「今日烏克蘭、明日台灣」疑美論喧囂直上，使近期台北股匯表現不振。

外匯交易員指出，除了川普言論外，近期美國諸多經濟數據欠佳，台股更多時候是反應美股科技股走勢，不必自己嚇自己。

因市場持續評估川普關稅政策與美國經濟表現，美元近期在106附近震盪整理，並獲得支撐，今早美元走揚下，亞幣同步走弱，其中，人民幣匯價也貶破7.27兑1美元。日圓則續在149兑1美元附近震盪。

新台幣今早跌破32.8元關卡後，最低下探至32.831元，貶壓並不是太大，仍呈現緩步走貶整理型態。

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