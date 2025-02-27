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統一超商去年每股賺11.1元 配發9元現金股利

2025/02/27 12:09

統一超商（2912）去年每股盈餘為11.1元，創歷史次高。（統一超商提供）統一超商（2912）去年每股盈餘為11.1元，創歷史次高。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）去年合併營收達3379.32億元，年增6.59%；稅後淨利達115.39億，年增8.72%，每股盈餘為11.1元，創歷史次高（歷史新高為2017年含上海星巴克處分利得）。

董事會並通過每股配發現金股利9元，以昨天收盤價265.5元估算，現金殖利率3.39%。

統一超商表示，台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，延續「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機佈局」4大做法深耕在地商圈。

「門店質量並進」透過全台門市與智FUN機以子母店經營模式，整體服務據點突破8,200家，因應商圈需求，以一店一特色的多元組合模式。

將精品咖啡、現萃茶、不可思議咖啡、不可思議茶BAR、思樂冰、原賞-熱壓土司、星級饗宴-滷味、蒸玉米、哈寵物生活等多元服務，以複合模組提供最適商圈服務。

展望2025年，台灣7-ELEVEN持續以創新、精業、整合三大策略，積極展店、開發夯品、創新服務、優化數位體驗、深耕會員經濟，透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，積極成為消費者心中的生活服務平台，期再創營運佳績。

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