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創辦家族放棄管理層收購計畫 Seven & i聞訊重挫11％

2025/02/27 13:12

管理層收購（MBO））失敗，Seven & i 27日股價暴跌逾11%。（示意圖，路透）管理層收購（MBO））失敗，Seven & i 27日股價暴跌逾11%。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7-11母企、日本零售巨頭「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」為對抗來自加拿大便利超商巨頭 Alimentation Couche-Tard（ACT）的收購案，計畫透過管理層收購（Management Buyout，簡稱MBO）方式，將公司私有化。但最新報導指出，創辦家族「伊藤家族」因無法籌得收購所需的資金，已放棄MBO計畫。消息一出，Seven & i 27日盤中股價重挫12%。

綜合媒體報導，Seven & i今（27日）發出聲明，證實創辦家族伊藤家族因無法籌得收購Seven & i所需的資金，已終止考慮MBO收購計畫。

儘管如此，Seven & i表示，公司仍致力於探索所有為股東創造價值的機會，並繼續評估各種策略替代方案，包括ACT的提議。

上述報導一出，Seven & i 27日盤中股價一度重挫11.6%，最低跌至2100日圓，創逾5個月來新低水準。

截至台北時間27日中午12點25分，Seven & i股價暫報2104日圓，跌幅11.54%。

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