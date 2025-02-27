宇峻攜手智寶宣布取得FINAL FANTASY XIV繁體中文版代理營運權。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕宇峻（3546）今（27）日宣布與智寶國際聯合取得SQUARE ENIX旗下著名的FINAL FANTASY XIV（簡稱FFXIV）繁體中文PC版發行代理權。

FFXIV由宇峻負責營運，服務範圍包含台灣、香港、澳門、新加坡與馬來西亞等地區，宇峻也預告FFXIV繁體中文版將於2025年上市以外，同時公開製作人兼導演-吉田直樹的問候影片，並邀請玩家參加3月30日舉辦的FFXIV繁中版記者會暨玩家見面會。

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FINAL FANTASY XIV是由日本SQUARE ENIX（史克威爾艾尼克斯）公司所開發的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），全球累計玩家數超過3000萬且規模持續擴大，開發團隊定期推出更新和擴展包，從「A Realm Reborn」新生至今已推出5部資料片。

宇峻董事長劉信表示，同樣身為遊戲製作人，看到製作人吉田在艱難的情況下承擔挑戰，以玩家需求為核心的開發理念，認真聆聽玩家的心聲並給予即時的反饋，讓FFXIV從「A Realm Reborn」版本後逐步成為玩家心目中的神作。

智寶國際董事長鄧橋則指出，智寶國際在國際ACG IP的開發與經營，一直都是以滿足粉絲的需求為最高目標，2年前開始，與宇峻奧汀共同爭取FFXIV代理的過程中，也都是以提供玩家最好的遊戲體驗為理念，對於FFXIV繁體中文版的上市，充滿興奮與期待。

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