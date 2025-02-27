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焦點股》大宇資：5款重量級遊戲登場 股價飆漲

2025/02/27 10:20

進軍機器人加上5款重量級遊戲登場，大宇資股價開盤大漲。（擷取自官網）進軍機器人加上5款重量級遊戲登場，大宇資股價開盤大漲。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕繼宣布進軍AI智慧機器人後，大宇資（6111）今日再度宣布今年將推出5款重量級遊戲，涵蓋策略、經營、恐怖與科幻等多元領域，結合最新技術，展現出開創遊戲新格局決心，盼為全球玩家帶來前所未有的遊戲體驗，大宇資股價開盤一度來到67.2元、漲幅達5%，截至9.33分為止，股價上漲0.9元、暫報65.1元、成交量超過2200張。

大宇資日前已於國外發表AI餐飲科技領域機器人，技術搭載NVIDIA邊緣運算技術（Edge Computing），讓遊戲產業技術與AI結合；大宇資指出，「日式拉麵機器人」與「智能燒烤機器人」具備高度自動化的點餐、烹飪和配送功能，AI能直接在設備端進行高速運算，確保即時處理食材變化、烹飪火候調整，還能記憶美味並分析消費者行為，機器人不僅提升餐飲業的效率，也降低人力成本，在市場上已開始試點應用。

大宇資今日更表示，除多元發展之外，其實今年將加強遊戲本業。預計將推出5款重量級遊戲，包括取得S級大作《無盡夢迴》在台港澳、東南亞與日本的代理權，第二季初首發亮相；歷時2.5年自研的蒸汽龐克與魔幻風4X SLG手遊－《Moving Fortress》，在2024年起在歐洲市場測試取得不錯成績，今年將在台灣第二季做最終封測，第三季全球上線；斥資1.6億元打造的次世代娛樂帝國經營遊戲《娛樂教父》，引入SORA與AI技術，帶來真實與虛擬交錯的極致娛樂體驗，採用全擬真的人型設定，透過即時運算模型結合美女養成的遊戲方式，沉浸式直播、粉絲互動和演藝爭霸。

此外，大宇資擅長的恐怖遊戲也不能少。自研單機《伊藤潤二 狂熱》是由最恐怖最嚇人的日本恐怖漫畫大師IP授權，女鬼橋系列團隊最新力作，歷時近2年時間研發製作，完美再現《伊藤潤二 狂熱》的詭異氛圍；此外，還有自研單機《UIA神秘入侵檔案》，由大宇自研全新原創IP，玩家將化身特勤探員，進到未知的神祕領域，在高壓環境中潛行偵查，每次掃描都可能引發異常反應，隨機變數將帶來極限恐怖體驗。

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