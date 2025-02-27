川普：忽視馬斯克的聯邦工作人員恐丟工作

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，大約100萬名聯邦工作人員沒有回應領導政府效率部（DOGE）的全球首富馬斯克（Elon Musk）要他們回報工作內容的要求，這些人員將面臨失業的風險。

《彭博》報導，川普在第2個任期的首場內閣會議上向記者表示，那些還沒有回應馬斯克的100萬名工作人員，他們「正處於危險之中」。川普發表上述言論之際，白宮週三（26日）要求聯邦機構在3月13日之前提交「大規模裁員」計劃，這是大幅削減聯邦工作人員計劃的第1階段。

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川普暗示，一些機構可能會大幅裁員，並稱，環境保護署署長澤爾丁 （Lee Zeldin）正考慮裁員65％。川普也提到，他將要求內閣部長在旗下部門建立團隊，研究潛在的削減支出措施。

由馬斯克所主導大規模縮減美國政府規模的行動，引發了華府的混亂以及一些部門的摩擦。馬斯克近日透過電子郵件向聯邦工作人員發出最後通牒，要求他們回報工作內容，否則將面臨被解僱的風險。

有不少部門和機構的負責人告訴旗下員工，不須理會馬斯克的指令，美國人事管理局隨後也表示，郵件的回覆採自願制。根據白宮，有超過100萬的聯邦僱員做出了回應，不過這一數字不到總勞動力的一半。

川普在這次內閣會議前，試圖淡化聯邦政府任何潛在的分歧，川普在社群平台發文表示，所有內閣成員對馬斯克都非常滿意，媒體將在上午的內閣會議上看到這一點。會中，川普也詢問各部長是否對馬斯克感到不滿，並開玩笑的威脅，如果有人說「是」，自己就會把他們趕出去，與會的各部門負責人則以熱烈的掌聲回應。

在過去其他總統任內，內閣會議通常都相當沉穩，通常以簡短的發言為特色，川普在第1個任期內，將這些活動轉為公開，在會中暢談自己的成就，內閣部長則在媒體的注目下讚揚總統，川普也會針對一系列廣泛的議題詳細回答問題。

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