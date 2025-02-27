越南農、水產品有「3大問題」須注意 ! 2024年歐盟警告130次

越南農水產品頻遭歐盟警告，連續2年都超過百次以上。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南農水產品行銷全球，光是蔬果在2024年前10月的出口金額就達63.4億美元（約新台幣2082.2億元）、年增31.5%，台灣也是進口國之一。不過，近期越南農、水產品因農藥、真菌毒素及抗生素殘留等「3大問題」遭歐盟警告，光是去年就高達130次。

越南媒體指出，歐盟加強了對越南出口食品的安全檢查，主要針對農藥殘留和微生物污染發出警告。據了解，2023年越南共收到歐盟114次警告、年增70%，2024年為130次，今年前2個月已達16次。

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報導指出，歐盟是越南農產品出口主要市場之一，2024年出口收入約75億美元（約新台幣2463.2億元），佔全國農產品出口總值的12%。然而，日益增多的安全警告和愈發嚴格的進口法規威脅著這一至關重要的貿易關係。

相較之下，泰國收到歐盟74次警告、印尼29次、南韓17次，馬來西亞9次、日本6次，這表明了越南農產品在歐盟面臨的審查比鄰國嚴格得多。

過去兩年來，歐盟越來越關注越南農產品出口的農藥和獸藥殘留問題。 2023年與化學殘留有關的違規行為數量為38件，但到了2024年這一數字激增至61件、增加了60%。

光是2024年的前兩個月，越南衛生和植物檢疫局就已經收到5次歐盟警告，這凸顯出可能影響未來貿易協定的令人擔憂的趨勢。

歐盟指出，越南農產品除了對農藥殘留，存在微生物污染、黴菌毒素、過量食品添加劑、加工食品以及環境污染物超標等問題。越南蔬果協會秘書長鄧福原警告，如果越南農產品出口不符合歐盟標準，將影響該產業信譽，還會增加更嚴格的檢查、更高的拒收率和潛在的貿易限制的可能性。

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