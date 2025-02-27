川普：歐盟成立只為「搞砸」美國 將祭25％關稅

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（26日）表示，歐盟成立是為了「搞砸」美國，揚言要對歐盟進口商品徵收25％的關稅，預計很快將宣佈詳細內容。

綜合外媒報導，川普在第2個任期的首場內閣會議表示，歐盟的成立就是為了要「搞砸」美國，這就是他們的目的，而他們做得很好，但現在自己已重返白宮。川普也再度提到，面臨歐盟、中國、媒體、民主黨和加拿大「不公平」對待。

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被問到關於歐盟關稅的相關計劃時，川普透露，華府已經做出決定，很快將宣佈，預計會是25％的關稅，將包含汽車和其他所有東西。川普表示，歐盟確實以不同方式佔美國便宜，不接受美國的汽車、不接受美國農產品，而且他們會搬出各種理由。

川普的關稅威脅很快也引起歐盟的反應，歐盟執委會發言人表示，歐盟是全球最大的自由市場，這對美國來說是一個福音，如果依照遊戲規則來比賽，歐盟準備好合作，但歐盟也將在任何時候保護消費者和企業。

歐盟執委會發言人回應稱，將對「阻礙自由和公平貿易的不合理壁壘」立即做出堅定的反應，包括挑戰合法和非歧視性政策的關稅。並補充，雙方應該共同努力，為人民和企業保留這些機會，而不是彼此對抗。

關稅消息公佈之際，川普2天前剛在白宮會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），除了談到烏克蘭和平談判之外，也討論了貿易議題。已脫歐的英國首相施凱爾（Keir Starmer）則將在週四（27日）於華府會見川普。

根據美國官方數據，去年美國對歐盟27個成員國的貿易逆差為2356億美元（約新台幣7.74兆元）。

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