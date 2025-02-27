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全球債務創新高！「債券義勇軍」蠢蠢欲動 恐使債市大震盪

2025/02/27 10:50

2024年全球債務總額創下歷史新高。IIF因此警告，若各國財政赤字持續擴大，所謂「債券義勇軍」可能出動懲罰政府，（路透）2024年全球債務總額創下歷史新高。IIF因此警告，若各國財政赤字持續擴大，所謂「債券義勇軍」可能出動懲罰政府，（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據國際金融協會（IIF）週二（25日）發布的報告，2024年全球債務占GDP比例創2020年以來首次上升，全球債務總額較前一年增加約7兆美元，達到 318 兆美元，創下歷史新高，而經濟成長則有所放緩，儘管去年增幅不到2023年增幅16兆美元的一半，但IIF仍提出警告，指出若各國財政赤字持續擴大，所謂「債券義勇軍」（Bond Vigilantes）可能出動懲罰政府，導致市場劇烈動盪。

《路透》報導，IIF在報告中指出：「市場對財政狀況的審視日益嚴格，特別是在政治高度兩極分化的國家，這已成為近年來的一大特徵。」以英國為例，市場對財政政策的激烈反應，導致前首相特拉斯（Liz Truss）2022年短暫執政後下台，而法國也面對類似壓力，前總理巴尼耶（Michel Barnier）2024年被迫辭職。

報告顯示，全球債務占GDP比例已接近328%，較前一年上升1.5個百分點。隨著政府債務總額達 95 兆美元，和通膨放緩且經濟成長降溫發生衝突，市場對財政赤字的擔憂日益升高。

IIF 預測，由於全球經濟政策出現前所未見的不確定性，再加上借貸成本仍處於高水準，預測今年全球債務增長將趨緩。但IIF也警告，儘管借貸成本高昂且市場充滿不確定性，但各國政府可能會因為財政刺激政策及歐洲軍費支出增加，今年政府債務增長額度有可能會超過預測的 5 兆美元。

IIF 可持續發展研究部門主管蒂夫蒂克（Emre Tiftik）表示：「我認為我們可能會看到主權債券市場的波動性進一步加劇，特別是在政治兩極分化嚴重的國家。」

以中國、印度、沙烏地阿拉伯和土耳其為主的新興市場，是債務增長的主要驅動力，其占了去年全球債務增長約65%。這些債務加上2025年新興市場需償還的債務，達到創紀錄的8.2兆美元，其中 10% 為外幣債務。這使得這些國家在面對政治與經濟風險時，恐會承受更大的財政壓力。

IIF在報告指出，貿易緊張局勢加劇，以及美國川普政府決定凍結美國對外援助，包括削減美國國際開發署（USAID） 的資金，可能會引發嚴重的流動性挑戰，影響新興市場的債務展期與外匯融資能力，這進一步凸顯了提升國內財政收入，以抵禦外部衝擊的重要性。

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