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特斯拉、Figure引爆人形機器人商機！德銀喊2035年市場規模達2.45兆

2025/02/27 10:04

德銀喊2035年人形機器人市場規模達2.45兆（法新社）德銀喊2035年人形機器人市場規模達2.45兆（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人形機器人將在未來10年內迎來大規模生產和廣泛應用，德銀報告指出，在特斯拉、Figure等巨頭加速人形機器人應用，預計到2035年，人形機器人市場規模預計將達到750億美元（約新台幣2.45兆），到2050年，市場規模有望達到1兆美元（約新台幣32.77兆），全球銷量可能突破7000萬台。

外媒報導，隨著家用人形機器人的逐步普及，它們將在家庭與工業等多個領域發光發熱，扭轉傳統產業結構。

根據德銀的分析，2024年將是人形機器人在工廠及倉庫應用測試蓬勃發展的開始，而2025至2026年將是人形機器人生產加速的關鍵時期，特斯拉、Figure及Agility等公司已經設定了積極的生產計劃。

特斯拉無疑是人形機器人領域的領頭羊，根據德銀報告，特斯拉計劃在2025年生產數千台人形機器人用於工廠測試，並計劃在2026年將產量擴大到5萬至10萬台，到2027年進一步擴大到50萬台。

Figure也不甘示弱，計劃在未來4年生產10萬台人形機器人，年均產量約2.5萬台，Figure的人形機器人結合了先進的人工智慧技術，能夠在製造業、物流和服務業中執行復雜任務。

Agility Robotics在美國的生產能力也將在首年達到數百台，並計劃在未來幾年擴大到1萬台。

德銀報告指出，人形機器人在工業領域的應用已經取得了顯著進展，BMW、蔚來、賓士等汽車製造商已經開始測試人形機器人在汽車製造中的應用，而亞馬遜、Ocado和GXO等物流和倉儲服務提供商也在探索人形機器人在物流操作中的潛力。

然而，人形機器人的潛力遠不止於此，德銀預測，到2050年，人形機器人將廣泛應用於家庭、酒店和製造業。人形機器人不僅可以執行危險和重複性的工作，還可以在家庭中提供陪伴、家務協助等服務。

德銀報告對人形機器人市場的未來規模進行了大膽預測，預計到2035年，人形機器人市場規模預計將達到750億美元，到2050年則有望突破1兆美元。

德銀預計人形機器人的成本將隨著生產規模的擴大而顯著降低，到2050年，人形機器人的單價可能降至1.5萬美元（約新台幣49.15萬），這一價格的降低將使更多企業和家庭能夠負擔得起人形機器人，從而推動其廣泛應用。

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