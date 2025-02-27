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輝達超預期財報來了！全年營收成長逾110％ 盤後股價一度暴漲

2025/02/27 08:47

輝達（NVIDIA）於當地時間26日盤後，公布截至今年1月26日的第4季財報（2025會計年度第4季）。（路透資料照）輝達（NVIDIA）於當地時間26日盤後，公布截至今年1月26日的第4季財報（2025會計年度第4季）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）於當地時間26日盤後，公布截至今年1月26日的第4季財報（2025會計年度第4季），營收393.3億美元（約新台幣1.2兆元）、年增78%，而全年營收成長114%至1305億美元（約新台幣4.2兆元），盤後股價一度上漲近4%。

綜合媒體報導，輝達第4季營收393.3億美元，季增12％、年增78％，高於市場期待的380.5億美元；每股純益（EPS）0.89美元，季增14％、年增82％，勝過市場預期的0.84美元。

其中輝達數據中心營業收入達356億美元，季增16%、年增93%創新高，全年度資料中心營收1152億美元，年增142％也創下新高。

總括來說，輝達營收成長率達到78%，整個會計年度營收成長114%至1305億美元。消息一出，輝達股價在當天美股的盤後交易，一度上漲4%。

輝達預計，接下來的Q1營收為430億美元（約新台幣1.4兆元），波動範圍正負2%，市場預期則為423億美元（約新台幣1.3兆元）。

今年主要聚焦於輝達何時推出下1代AI處理器Blackwell，輝達表示，第4季Blackwell業務收入達到110億美元（約新台幣36.4億元），輝達執行長黃仁勳透過聲明表示，Blackwell的需求「令人驚嘆」，首席財務官克雷斯（Colette Kress）甚至稱其為「公司史上最快的產品增長」。

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