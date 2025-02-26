大眾控穿針引線 促成華碩攜手Cybellum強化資安

大眾控表示，集團持續致力於聚焦先進資安解決方案，同時與技術生態系統進行整合。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球資安議題日益受到重視，大眾控（3701）旗下大眾電腦作為以色列資安防護企業Cybellum在台灣與亞洲的支援中心與代理商，已進一步促成華碩（2357） 攜手Cybellum策略合作，進一步強化企業級設備與嵌入式系統的資安防護能量。

大眾控表示，集團持續致力於聚焦先進資安解決方案，同時與技術生態系統進行整合，此次合作將讓華碩充分運用Cybellum獨家客製化資安防護技術，在產品開發階段即強化安全防護，有助於透過提前識別技術偵測資安潛在漏洞，此舉不僅提升產品的防禦能力，更確保符合最新的資安標準。

請繼續往下閱讀...

華碩全球副總裁暨開放平台事業群資料中心技術長暨資料中心事業部總經理朱培蘭提到，Cybellum的產品安全平台（Product Security Platform）對於集團產品的安全作業發揮了關鍵作用，由於漏洞更快地被找出與修復，管理工作降低80%，資安作業效率得以大幅提升，進而節省時間成本與資源。

華碩集團相關部門後續可望藉由提升資安防護能力，更能專注於推動技術與應用創新，推升旗下業務成長；大眾控也強調，公司此次以代理商身分促成台灣企業採用Cybellum資安防護服務，未來將繼續全球科技產業帶來更安全、更可靠的技術環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法