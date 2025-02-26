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雲品總經理丁原偉：委託業務明年獲利貢獻破50％

2025/02/26 19:13

雲品總經理丁原偉。（資料照）雲品總經理丁原偉。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品（2748）持續拓展委託經營事業，成立的君品Collection獲利貢獻占比逐年攀高，雲品總經理丁原偉表示，去年委託經營業務的獲利占比已達 40%，樂觀看待今年占比持續增加，預計在據點增加下，2026年獲利貢獻佔比會破50%。雲品去年財報預計3月5日公布。

丁原偉說，今年君品 collection全台將開出10個據點，而洽談中的據點則有4個。

雲品今日在七屆米其林三星餐廳的君品酒店頤宮中餐廳攜手馬祖7家知名在地餐廳，舉辦為期5天的跨海美味客座宴席——「食膳馬祖」。丁原偉說，這是國內首度將馬祖在地特色美食帶入高端餐飲殿堂，呈現獨具匠心的山海風味，也將連江縣特色的風土餐點介紹至國際餐飲的舞台。

丁原偉表示，馬祖擁有台灣最獨特的觀光魅力，不僅融合了戰地風光、閩東聚落、壯麗山海與夢幻藍眼淚，其深厚的住民文化與傳統美食更展現出這片島嶼的無限潛力，深具成為國際級旅遊目的地的條件。雲品國際希望藉由這次合作，深入挖掘料理背後的文化與故事，以美食文化豐富旅遊體驗，提升當地觀光熱度。同時，透過米其林三星餐廳的平台，讓世界旅客更認識馬祖的獨特風味，持續累積馬祖觀光發展的能量，進一步推動地方經濟與文化影響力。

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