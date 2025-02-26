國艦國造海鯤艦傳言不斷 台船再次強調：4月海試 11月交艦

台船董事長黃正弘。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，海鯤軍艦泊港測試暨延後海測時程，對此，台船（2208）今日再次強調，「海鯤軍艦」將依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦。

針對市場臆測電瓶尚未安裝及相關電力問題，台船說，「海鯤軍艦」持續進行泊港測試中，包含正進行艦上各系統的調校與測試工作。而依照潛艦建造程序，電瓶系統已於去年上艦安裝及完成測試後，已陸續完成艦上AC110V、440V與DC24V等電力系統測試，各裝備系統所需之電力正逐步由岸電轉換為艦電供電中。

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台船說，在造艦過程中，透過測試，發現裝備系統作動不順或是性能未達標準，因而檢換/送修料件為工程正常現象。

台船表示，各系統測試所需的資源（無論岸置或艦供），均須符合規範品質，再經由現場技協確認，方得供應系統測試，以確保品質與安全。

台船指出，目前「海鯤軍艦」仍依計畫執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，並隨時由原廠提供必要支援，整體進度在管控範圍內，可依規劃於4月份執行海試，如期完成交艦任務。

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