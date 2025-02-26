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基數墊高+總預算遭砍 主計總處下修今年GDP至3.14％

2025/02/26 16:57

主計總處公布去年GDP成長4.59％、上修0.29個百分點。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布去年GDP成長4.59％、上修0.29個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年第4季經濟成長率2.9％，較概估數上修1.06個百分點；去年經濟成長率4.59％、創3年新高，較概估數上修0.29個百分點；預測今年經濟成長率3.14％、較上次預測下修0.15個百分點。主計總處表示，今年GDP（國內生產毛額）規模上修，但因去年基數墊高，加上總預算遭大砍導致政府消費及固定投資下修，使得今年經濟成長率下修，目前國內經濟仍穩定成長。

主計總處指出，本次預測已依2025年中央政府總預算業務費及設備費確定刪減數（分別為217億元及173億元）下修政府消費及固定投資可用預算，但行政院將提出覆議，因此立法院要求自行刪減的636億元及高比例凍結數尚未納入考慮。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，總預算遭刪減部分影響GDP約0.15個百分點，立法院要求自行刪減及凍結數部分，則影響GDP約0.2~0.3個百分點。

主計總處表示，國際貨幣基金（IMF） 1月預測今年世界貿易量成長3.2%，略低於去年的3.4％，但AI技術及相關應用加速擴展，算力需求仍殷，加上我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，可望持續推升出口動能，預測今年商品出口5086億美元、年增7.08％；來台旅客增溫則挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素，輸出實質成長7.61％、上修1.13個百分點。

內需方面，國內就業市場穩健，有利薪資持續成長，挹注家庭可支配所得，加上跨境旅遊熱潮持續（與對應服務輸入互抵，不影響GDP），可望維繫消費成長動能，預測今年民間消費實質成長2.12％、上修0.03個百分點。

至於民間投資，半導體廠商為因應AI商機，持續積極擴充先進製程及高階封測產能，以及航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器，均支撐投資成長，抵銷地緣政治及外貿不確定性影響，預測今年民間投資成長6.18％、上修0.61個百分點。

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