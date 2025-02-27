聯電（2303）股利政策出爐，董事會決議每股配發新台幣2.85元現金股利，配發率約75％，以26日收盤價43.6元計，殖利率約6.54%。（記者洪友芳攝）

1.台股週三（26日）指數開盤跌63.88點，以2萬3221.84點開出，在電子走弱，指數一度跌逾百點，測2萬3156點。所幸航運、鋼鐵、生技等傳產續揚，加上盤中電金見買盤點火，指數黑翻紅，終場在台光電、台積電與鴻海等權值股拉抬，收2萬3402.55點。

2.中華電信（2412）董事會通過配發現金股利5元，創2017年以來最高，以去年每股獲利4.8元計算，配發率104%，高過近5年股利配發率的99.91%-100.04%，創歷史新高。中華電信26日以上漲1元的127.5元作收，現金殖利率3.92%。

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3.電源供應器大廠台達電（2308）將在27日召開法說會，26日董事會通過2024全年財報，每股盈餘13.56元、年增5.44%。而此次財報同時認列資產減損26.9億元，營運團隊將在法說會中說明原因與公布年度展望。

4.DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛指出，如果沒有中國大廠開出產能，市況早已回復，不過，因有政府刺激方案、三大廠調整產能與AI帶動需求，預期DRAM「下半年有機會好一點」，上半年仍有壓力。

5.晶圓代工大廠聯電（2303）股利政策出爐，董事會決議每股配發新台幣2.85元現金股利，配發率約75％，以今日收盤價43.6元計，殖利率約6.54%。董事會並通過員工酬勞45.096億元，以台灣員工1.3萬名計算，平均每名員工可拿到34.7萬元。

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