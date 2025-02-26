想聘請馬斯克的律師嗎？每小時驚人收費10萬元

亞歷克斯·斯皮羅 （Alex Spiro）是紐約曼哈頓最昂貴的律師之一，他也是特斯拉執行長的聘請律師。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克和紐約市長亞當斯（Eric Adams）的首席律師收費驚人，標準收費為每小時3000美元（近台幣10萬元）。

亞歷克斯·斯皮羅 （Alex Spiro） 是紐約曼哈頓最昂貴的律師之一，在同業中名列前茅。他以高調知名度的客戶和不懈的訴訟風格而聞名，並在一家擁有1000名律師的Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan律師事務所內工作。

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該律師事務所最近幾天在法庭文件中披露一系列新的收費標準。消息人士稱，市府對斯皮羅和其公司的全球聯合管理合夥人威廉伯克 （William Burck）徵收最高收入的稅率。

近年來，美國最搶手的律師的最高收費一路飆升，最資深的合夥人通常每小時收費超過2000美元（台幣6.6萬元），年薪高達數百萬美元。

律師事務所有時會根據客戶情況制定個人費率或提供折扣。

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