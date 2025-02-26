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名師解盤》吳裕良：停滯性通膨陰影揮之不去 NVIDIA財報萬眾矚目

2025/02/26 14:19

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良 

雖然近期美國10年期公債殖利率開始回落，對於風險性資產如股票的壓力減緩，不過另一方面來說也反映市場目前對於避險需求強勁，債券與股票價格走勢開始出現脫鉤。自2023年以來美國經濟穩健強勁支撐股市表現的旋律主軸開始出現動搖：首先2月20日美國零售巨擘Walmart最新財測不如預期，顯示美國目前不確定政策環境衝擊美國內需零售展望；接下來公布的美國2月Markit服務業PMI初值僅49.7，為兩年來首次跌破50榮枯線，顯示佔美國GDP最大份額的服務業也開始出現雜音；最後美國2月消費者信心指數連續第三個月下滑來到2024年6月以來新低，未來一年平均通膨預期卻上升至6%。川普關稅政策導致停滯性通膨的陰影揮之不去，種種跡象使美股承壓，成為今年以來全球相對弱勢的市場。

而農曆年後以來中國DeepSeek橫空出世也扭轉中國及美國股市彼此之間的強弱消長，目前投資人關注即將在2月26日盤後公布的NVIDIA財報，觀察重點在於GB200 AI伺服器出貨狀況、後續GB300 AI伺服器開發進度、RTX50系列顯示卡銷售狀況及DeepSeek對於AI伺服器需求的影響等，財報好壞將大大影響後續美國科技股及台灣AI供應鏈相關類股的走勢發展。

台股方面近期資金開始流向科技股以外的傳產族群，如受惠於烏俄戰爭結束重建題材的散裝航運、鋼鐵、水泥及塑化等類股，或是產業展望佳的成衣及製鞋類股，不過電子股長期仍舊是台股的領頭羊，投資人可持續關注基本面佳但近期出現不合理修正之個股，電子股方面仍看好AI相關的半導體、伺服器、PCB及網通族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產部分看好電力、運動休閒和機器人概念股。

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