台灣金聯董事長薪酬過高？財政部這樣說

立委質疑台灣金聯董事長薪酬過高，財政部將督請合庫檢討。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近來台灣金聯董事長人事引起爭議，薪資合理性也受關注。對此，財政部送交立法院報告指出，公股事業董總依相關規範核定月支薪酬上限，符合上述規範所核定上限及非固定收入不逾固定收入的範圍內，均屬公司治理事項；但仍將督請合庫銀行就台灣金聯董事長及總經理薪酬，參考營運績效、事業規模、業務複雜度及同業水準等情，辦理檢討事宜。

民進黨立委郭國文質疑，台灣金聯近年營收不到20億元，且業務相當單純，董事長卻仍享有先前的福利，包括高額薪資與獎金，估計年薪約800萬元，逼近千萬年薪，與公司獲利能力以及業務量不成正比。

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對此，財政部書面報告說明，財政部核派或薦派至公股民營事業董事長、總經理，是各事業依「財政部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長總經理薪資標準規範」所列企業規模、經營目標達成情形及經營績效程度3大評核因素，核定當事人月支薪酬上限；若月支待遇超過核定上限，以及當年度支領的非固定收入超過固定收入總額，超過部分解繳國庫或繳做原投資事業收益。財政部表示，相關人員薪酬待遇訂定於符合上述規範所核定上限，及非固定收入不逾固定收入範圍內，均屬公司治理事項。

報告指出，台灣金聯10餘年前已進行業務多元轉型，除不良債權業務外，積極拓展如工業用地債權物權及都更危老重建等整合開發、釋出平價住宅等業務，業務多元且具備專業及肩負政策任務，董事長及總經理均須擔負相當經營責任。台灣金聯依上述規範辦理董事長及總經理薪酬評核，董事長年度總薪酬得支領上限並未達千萬，但仍督請大股東合庫銀行參考營運績效、事業規模、業務複雜度及同業水準等情，辦理檢討事宜。

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