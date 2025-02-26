震撼生技界！名不見經傳小藥廠 擊敗全球最暢銷大廠肺癌藥

康方生物新藥Ivonescimab的效果優於國際大廠默克開發的轟動性暢銷藥物Keytruda。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國電視新聞CNN報導，康方生物（Akeso）成立近十年，是一家名不見經傳的中國生物科技公司，憑藉著新型肺癌藥物震撼生物科技界。

康方生物在中國進行的一項試驗發現 ，新藥Ivonescimab的效果優於國際大廠默克公司（Merck）開發的轟動性暢銷藥物Keytruda，美國巨頭默克主導癌症治療市場，已經帶來超過1300億美元的銷售額。

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根據頂級醫學論壇世界肺癌大會上發布的臨床數據，使用康方新藥治療的患者的腫瘤，在11.1個月後開始再次生長，而使用默克Keytruda的患者的腫瘤在5.8個月後就開始再次成長。

專家表示，這是中國製藥公司的分水嶺，但業內外人士卻很少注意到。

康方生物在發給CNN的聲明中表示，看到自己的藥物擊敗全球最暢銷藥物Keytruda，這是一個「無比令人興奮的時刻」。

根據Refinitiv的數據，康方生物美國合作夥伴加州Summit Therapeutics已獲得在北美和歐洲銷售該新藥的權利，其股價已上漲了一倍多，創歷史新高。

直到1980年代中國開放經濟之前，大多數的製藥公司都是國營。在過去40年的大部分時間裡，中國生物科技公司主要在複製現有藥物，即所謂的「仿製藥」。

但在過去十年裡，中國藥廠開始創新，生產出更先進的藥物，可以直接與西方藥物競爭。他們還與西方合作夥伴簽署價值數十億美元的授權協議，將產品推向世界其他地區。

去年，阿斯特捷利康與中國石藥集團簽署了一項價值19.2億美元的協議，開發心血管藥物；而默克則與中國豪森藥業簽署一項價值20億美元的協議，共同開發一種實驗性減肥藥。

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