國產署廳舍合作開發案簽約 總投資金額逾50億元

國產署原址改建案，今與得標廠商台境公司正式簽約。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址（仁愛段基地）改建案，歷經9度招標終於決標，為中央部會首宗危老改建案。國產署上午與得標廠商台境公司簽約，台境將在基地興建2棟大樓，總工程造價約16.76億元，將於2027年6月開工，預計6年內完工，2032年2月遷入。

另外，國產署提供南港段、中山段2處台北市區精華地段的基地，以設定地上權方式供台境興建、營運自有建物。根據台境規劃，預計在中山段興建地上權住宅，南港段則是開發辦公大樓，投資金額約35億元，合計總投資金額逾50億元。

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財政部次長李慶華致詞表示，以往政府興建辦公廳舍大都以編列預算方式理，但因興建費用高昂，通常須分年編列，且與各項政策推動常有排擠效應，預算編列十分不易。國產署2018年與華固建設共同完成財訓所合作開發案，活化開發大面積閒置國有土地，讓財政部擁有一個新穎、安全及舒適的辦公空間；此種合作開發模式，有效引進民間資源，由合作廠商興建政府辦公廳舍，另提供國有土地以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，可以說是公私雙贏。

李慶華表示，這次合作開發案更為困難複雜，3宗基地分別坐落在北市大安區、南港區與中山區，為全國首案的異地地上權合作開發模式；歷經8次流標後，終於今年1月順利決標，後續將由台境公司與國產署共同努力合作，也期盼本案如期、如質地完成，成為公私合作開發國有土地的新典範。

國產署長曾國基表示，此案依「危老條例」申請獎勵容積，興建的辦公廳舍將提供國產署及交通部觀光署進駐使用，為目前中央部會首宗危老改建案，期盼此案如期、如質完成，成為公私合作開發國有土地的新典範。

根據台境團隊規劃，仁愛段基地將興建2棟大樓，分別為地上16層、地上11層，地下均為3層，總工程造價約16.76億元，預計2027年6月開工、2031年3月取得使用執照、2032年2月遷入。台境公司董事長郭人豪表示，此案涵蓋3個開發基地，國產署辦公大樓鄰近大巨蛋，預期區域商圈將迎來不同風貌，希望打造成台北地標。

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