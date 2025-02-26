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勞保局也有LINE官方帳號了！ 快加好友重要資訊不漏接

2025/02/26 13:16

勞保局也有LINE官方帳號了，要加入好友可搜尋「@bligovtw」、「勞動部勞工保險局」，或直接掃描勞保局提供的QRcode。（勞動部提供）勞保局也有LINE官方帳號了，要加入好友可搜尋「@bligovtw」、「勞動部勞工保險局」，或直接掃描勞保局提供的QRcode。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於智慧手機及通訊軟體普及，LINE已成為民眾最廣泛使用的通訊軟體，勞動部勞工保險局今（26）日正式推出LINE官方帳號，將民眾最常用的服務及熱門活動整合至主選單，未來透過推播各項勞動保障重要訊息，民眾重要資訊均不漏接。

勞保局指出，在勞保LINE官方帳號中，主選單提供申辦及查詢等6大熱門服務，民眾還可進行簡易試算，輕鬆了解個人保險費、給付及退休金金額等資訊。

6大熱門服務為

一、申辦及查詢：連結至勞保局e化服務系統，完成身分認證後，即可查詢自己的投保、勞工退休金專戶及請領資料，還能申辦相關給付。

二、簡易試算：輸入簡單資料，立即試算保險費、給付及退休金金額。

三、辦事處服務：可即時觀看勞保局各地辦事處臨櫃叫號進度、辦理網路預約取件、線上報名業務說明會，及查看辦事處地址電話，方便民眾就近洽公。

四、業務專區：提供勞保、就保、職災保險、勞工退休金等各項業務詳細資訊。

五、熱門問答：彙整最常見的勞動保障問題，快速解答您的疑惑。

六、活動專區：邀請好友加入、不定期舉辦好友互動遊戲及抽獎等。

要加入勞保局LINE 好友的方式有3種，包括搜尋「@bligovtw」並加入好友，或是搜尋官方帳號「勞動部勞工保險局」並加入好友，以及直接掃描勞保局提供的QRcode。

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