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焦點股》文曄：今年營運續看好 股價衝漲停

2025/02/26 13:18

文曄董事長鄭文宗：今年營運續看好，股價衝漲停。（記者洪友芳攝）文曄董事長鄭文宗：今年營運續看好，股價衝漲停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）昨法說會釋出去年獲利創新高，今年第一季也淡季不淡，全年仍將續成長，帶動今股價衝高漲停達114元，一舉上漲10元，成交量逾2萬張。

文曄昨公布去年第四季稅後淨利25.4億元，每股稅後盈餘（EPS）約2.27元；受惠併購效益，全年營收約為9594億元，年成長61%，稅後淨利約91.1億元、年成長127%，營收與獲利同創新高，以加權平均股數計算EPS（扣除特別股股息）約新台幣8.13元。

展望2025年第一季，以1美元兌換32.6元新台幣為假設基準，文曄預估營收中位數約為2280億元、年成長18%；營業利益預估中位數約43.4億元、年成長66%；稅後淨利預估中位數約25.7億元、年成長62%，EPS預估中位數約2.3元。

文曄董事長鄭文宗表示，預估第一季市場需求穩定，第二季表現也不會太弱，今年下半年需求將優於上半年，隨著整體市場將逐步復甦，加上AI應用普及帶動終端產品成長，2025年整體市場需求可望較2024年成長，文曄預計逐季成長，下半年營運也將優於上半年。

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