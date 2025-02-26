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市場觀望！ 新台幣小貶0.1分、暫收32.796元

2025/02/26 12:23

市場觀望！ 新台幣小貶0.1分、暫收32.796元（記者陳梅英攝）市場觀望！ 新台幣小貶0.1分、暫收32.796元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國消費者信心指數疲軟，美債殖利率下滑，加上歐元走高，美元指數早盤一度跌至106.17，使亞幣大漲，日圓兌美元匯率再度升破149，惟美元隨後反彈，亞幣升勢紛紛收斂，新台幣匯價也在32.8元附近陷入整理，中午暫時收在32.796元、小貶0.1分，台北外匯經紀公司成交量僅4.45億美元。

台股昨日跌破季線後，今日走勢陷入膠著，市場靜待輝達今日即將發佈的財報表現，早盤在平盤附近上上下下。

美國經濟評議會公布的消費者信心指數創2021年8月以來最大跌幅，數據發布後，美元走弱，新台幣匯價反映美元下跌，一早以32.77元、升值2.5分開出，最低下探至32.802元，波動不大，市場觀望氣氛濃厚。

觀察主要亞幣，也都隨美元起伏而升、貶，目前市場除觀望輝達財報之外，更密切關注美國與俄羅斯、烏克蘭是否順利達成協議，正式終止俄烏戰事，另外，美國週五將發布的重磅通膨數據，也將左右聯準會利率決策。

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