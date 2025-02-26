川普就任「滿月」台股下半年看好，小資族首選聯邦台灣精彩50 ETF。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普1月就任迄今「滿月」，雷厲風行的施政風格在全球市場掀起波瀾，聯邦投信認為，市場預期下半年川普政策逐漸明朗加上俄烏戰爭結束，台股有望迎來AI終端應用利好的顯著反彈，而「聯邦台灣精彩50ETF（009804）」是目前市場最低入手價的臺灣50 ETF新兵，一張只要一萬元，及單一個股上限30%的風險分散配置，將是小資族理想標的。

聯邦投信表示，從強硬的關稅談判、政府支出的大幅削減，到烏俄戰爭的積極調解，川普展現政策決心，資本市場自2024年川普當選後便動盪不安；不過，在經濟基本面保持穩健的情況下，美國AI產業成為全球經濟增長的主要引擎，對台灣股市影響尤其顯著，尤其是近期美國政府針對英特爾的拯救方案出台，更讓台股波動加劇。

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聯邦投信指出，目前市場對川普新政已有所消化，預期股市將在今年第二季逐步修正，AI應用的利好有望於下半年逐漸顯現，而台廠在AI硬體需求提升中受惠 AI技術在手機、PC等終端應用上持續拓展，台灣廠商因硬體升級需求受惠明顯。

聯邦投信分析，聯邦台灣精彩50 ETF包含台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）等廠商，在運算、儲存、散熱、電源、連網和感測器等多方面皆掌握關鍵技術，將成為此波AI淘金熱中的最大受益者；此外，隨著中國Deep Seek的崛起，美中AI競賽進一步推動美國廠商加大AI資本支出，台廠訂單持續湧入，市場預期下半年川普政策逐漸明朗加上俄烏戰爭結束，台股有望迎來AI終端應用利好的顯著反彈。

專家建議，投資人可選擇具有代表性的台灣市值前50大ETF，以分散風險、掌握市場趨勢。預計3月17日至21日開始募集的「009804聯邦台灣精彩50 ETF」因低購入門檻，一張只要一萬元，及單一個股上限30%的風險分散配置，成為小資族投資台股的理想標的，投資人藉此能同時參與台灣最大權值股的成長，並有效控管風險，減少單一個股波動帶來的投資壓力。

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