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機器人在全中國「打工」 ! 日租金最高6.7萬元

2025/02/26 14:52

中國農曆年後，市場掀起機器人租賃潮。（擷取自中國社交平台）中國農曆年後，市場掀起機器人租賃潮。（擷取自中國社交平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國農曆新年時，杭州宇樹科技的「人形機器人」在央視上表演，該影片播放量達2.3億次，之後帶動中國機器人租賃商機。中媒指出，杭州的宇樹機器人一夜爆火，帶動中國掀起機器人熱潮，社交平台上有不少出租人形機器人、機器狗訊息，日租金最高1.5萬元人民幣（約新台幣6.7萬元），已有商家收入超過20萬元人民幣（約新台幣90.4萬元）。

中媒《證券時報》25日報導，近期中國社交、購物及二手平台上，許多出租人形機器人或機器狗的訊息，宇樹的機器人是主要出租品牌，有不少人詢問。

根據社交頁面訊息顯示，這些出租的機器人可用於商業活動、展覽和表演，1日的出租價格介於1000元人民幣（約新台幣4524元）至1.5萬元人民幣。租賃服務不僅提供現貨，還安排技術配套演出，租賃費用涵蓋機器人運輸、調試、現場保障等服務。

據報導，在中國春晚舞台上出現的是宇樹科技H1機器人，但社群平台出租的幾乎是G1人形機器人及Go2機器狗。

今年2月宇樹科技的H1和G1人形機器人，正式在京東線上開賣，其中G1人形機器人售價為9.9萬元人民幣（約新台幣44.7萬元）、預計45天可交貨，H1人形機器人售價65萬元人民幣（約新台幣294萬元）、預計60天可交貨，但上架不久後，這2款機器人便下架了。

據報導，湖南長沙一名小伙子花了30多萬元人民幣（約新台幣135萬元）購買了一台宇樹科技的人形機器人用於出租，1日租金約8000元人民幣（約新台幣3.6萬元），目前訂單已排到3月中旬過後。

而預約租賃機器人的店家則表示，人形機器人放在門口向客人招手，可吸引不少流量，預計增漲30%。

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