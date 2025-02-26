入職升副總僅4.4年！調查機構：南韓企業二代升遷速度快

南韓1項調查結果顯示，企業主的家庭成員從入職到晉升為高級主管，平均僅耗時4.4年。示意圖。（路透資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日一項調查結果顯示，企業主的家庭成員從入職到晉升為高級主管，平均僅耗時4.4年，相比一般員工快了18.1年，引發關注。

據《韓聯社》報導，南韓企業數據研究機構「CEOSCORE」26日發布統計數據，以2023年為準，資產總額超過5兆韓元（約新台幣1145億元）的88家南韓企業集團當中，共有63家企業主的家庭成員參與集團經營，參與人數達212人，男性175人、女性37人。

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企業主的家庭成員平均30.4歲加入公司，平均4.4年後、即34.8歲，便能夠晉升為高級主管。

以2019年9月底為基準，南韓常務級別高級主管（相當於副總經理）的平均年齡為52.9歲，以此推算，企業主家庭成員升遷速度較一般職員快了18.1年。

此外，企業主家庭成員中有167人升至社長級別（相當於總經理），他們從加入公司到晉升為社長，平均僅耗時12.9年。

按性別分析，企業主家庭成員中，女性升至高級主管所需時間相對更短。男性平均30歲入職，晉升為高級主管需4.6年，升至社長需13.1年；女性平均32.6歲入職，晉升為高級主管耗時3.3年，升至社長只需11.4年。

南韓貧富差距正逐年惡化，自僱人士和中小企業主的收入停滯。南韓統計廳今年1月公布數據顯示，去年南韓最高10%與最低10%的家庭年收入差距首度突破2億韓元（約新台幣450萬元）；兩者的家庭資產淨值差距則超過15億韓元（約新台幣3350萬元）。

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