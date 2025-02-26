不玩了？星巴克傳賣中國業務 潛在買家是「它們」

全球連鎖咖啡龍頭「星巴克」（Starbucks），傳出有意出售中國業務的股份。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球連鎖咖啡龍頭「星巴克」（Starbucks）傳出有意出售中國業務的股份，根據4名消息人士說法，KKR、方源資本（Fountainvest Partners）和太盟投資（PAG）等私募股權投資公司有意收購，而中國國企「華潤集團」（China Resources）和外送巨頭美團（Meituan）也被視為潛在買家。

《路透》報導，星巴克執行副總裁兼財務長魯格里（Rachel Ruggeri）預計將在未來幾週內，與其他高層主管前往中國，就出售股份進行洽談。由於相關資訊尚未公開，所有消息人士都要求匿名。

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星巴克近來在美國與中國市場的需求下滑，加上股價疲軟，去年8月上任的CEO尼克爾（Brian Niccol）面臨著艱鉅挑戰，他希望能在此背景下，帶領公司重回成長軌道。

消息人士透露，目前星巴克尚未確定出售中國業務股份的規模，具體比例將取決於談判結果。此外，這些有意競標者的名稱，之前尚未被披露。

2位消息人士表示，星巴克更傾向於透過與策略夥伴簽訂加盟連鎖（franchise，特許經營）協議，來作為股權出售計畫的一部分。若採取此模式，星巴克中國業務的估值可能超過10億美元。

2位消息人士透露，星巴克希望在今年底前敲定這項交易，但交易結構仍未最終確定，可能會有變動。

星巴克的1位發言人拒絕證實報導內容，KKR、太盟投資和華潤拒絕評論，方源資本和美團沒有回應。

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