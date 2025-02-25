馬斯克出爛招幫星鏈搶合約 威脅砍航管局資金奏效了

美國聯邦航空管理局（FAA）已同意使用SpaceX的星鏈（Starlink）互聯網系統。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦航空管理局（FAA）已同意使用SpaceX的星鏈（Starlink）互聯網系統，用來升級其用於管理美國領空的信息技術網絡，這引發人們對首席執行長馬斯克擔任政府效率部主管未迴避利益衝突的擔憂。

馬斯克主掌的效率部建議削減包括FAA在內的聯邦機構的資金，看來似乎逼得FAA不得不採用星鏈系統。雙方合約規模尚未立即公佈。

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SpaceX是一家私人太空技術公司，依賴聯邦政府合約，包括主要是來自NASA的合約。其Starlink衛星互聯網也為世界各地的政府和私人客戶提供服務。

SpaceX和FAA這次合約談判接觸，正值馬斯克帶頭大幅削減聯邦政府開支，包括裁減聯邦航空管理局人員之際，一些批評人士質疑，他在監督本應監管其企業的政府機構時所扮演的角色存在利益衝突。

馬斯克是川普總統的主要支持者，目前擔任政府效率部負責人，以消除浪費和欺詐的名義採取措施削減聯邦工作人員。

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