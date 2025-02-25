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去年外幣新契約保費佔比 創近6年新低

2025/02/25 21:14

金管會今公布，壽險業2024年外幣保險商品新契約保費收入佔整體新契約保費收入38.33%，創近6年的新低點。（資料照）金管會今公布，壽險業2024年外幣保險商品新契約保費收入佔整體新契約保費收入38.33%，創近6年的新低點。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今公布，壽險業2024年外幣保險商品新契約保費收入折合新台幣約3226.61億元，佔整體新契約保費收入38.33%，創近6年的新低點。

壽險業2024年外幣保險商品新契約保費收入折合新台幣約3226.61億元，年增22%。其中投資型保險約498.14億元，占比約15%；傳統型保險約2728.47億元，占比約85%。

保險局統計，近6年外幣保單占新契約保費收入比重，從2019年至2024年依序為40.1%、53.84%、57.28%、53.2%、39.29%、38.33%，2024年創近6年的新低點。

各幣別部分，據金管會統計，去年美元保險新契約保費收入約97.82億美元，年增22%。其中傳統型保險約83.75億美元，年增3成；投資型保險則約14.07億美元，年減 13%。

另外，澳幣保險新契約保費收入約3.27億澳元，年減47%。其中傳統型保險約1.63億澳元，年增101%；投資型保險則約1.64億澳元，年減 69%。

人民幣保險部分，新契約保費收入約1.22億人民幣，年增 17%。其中傳統型保險約 0.27億人民幣，年增5成；投資型保險約0.95億人民幣，年增 10%。

保險局副局長蔡火炎說明，去年美元傳統型保險年增3成，主要是美元反應聯準會擬降息，不少業者新推出美元利變型保單搶市，加上部分業者調高宣告利率，帶動買氣。

而外幣投資型保險商品同樣受市場預期聯準會降息的影響，資金往美債和其他金融商品流動，使得新契約保費收入下滑；不過隨著市場對美經濟轉趨樂觀，去年12月的銷售情況較11月略有好轉。

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