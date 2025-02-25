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屢遭質疑 台電：協和環評資料均依法辦理審查

2025/02/25 20:55

台電強調，協和環評資料齊全 ，均依法辦理審查。（記者林菁樺攝）台電強調，協和環評資料齊全 ，均依法辦理審查。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕環團質疑協和環評評估資料缺失，台電表示，相關環評程序及資料皆依法辦理。關於環團指出評估書缺少第六章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，台電說明，此次提送環境部的書面資料及電子檔皆無缺漏，且該章節內容自3.0方案後便無再更動。此次可能因環境部系統技術問題，環境部已補充上傳，先前歷次審查時也皆有公開該章節內容。此外，環評委員是依據書面資料進行審查，不影響審查程序進行。

關於環團質疑廠區土壤污染調查問題，台電說明，2019年進行環評調查階段，已依法查詢協和電廠廠區非屬土污場址，並依照環評要求的範疇界定、檢測項目等規定，請顧問公司於油槽區及機組區之間進行佈點採樣，該點位檢測結果並無超標問題。

台電進一步說明，環團指出的土污資料為台電自主性提前調查。考量到協和電廠未來將由燃油改為燃氣，屆時將依照土污法第9條變更產業類別，須辦理全廠土壤污染評估調查。再者，由於協和電廠長期使用重油發電，難以完全避免污染物滲入地表，為提前掌握可能需整治的區位及範圍，減少未來施工的不確定性，台電主動展開全廠性自主調查，以全面掌握土壤狀況及後續整治作業。

台電強調，提報的環評資料自始至終都依據環評範疇界定內的採測結果呈現。至於自主檢測中部分點位出現超標現象，台電將依相關法規辦理整治，並無任何隱匿情事。

另外，針對環團對操船模擬與水工模型試驗報告完整性的質疑，台電指出，相關報告已完整收錄於環評書件中，並在環評資料中呈現第三方驗證會議的結論。台電強調，操船模擬試驗經過超過600次測試，並依據第三方驗證結論及引水人建議，調整LNG船進港的風速條件至每秒10公尺，確保航行與港口安全無虞。

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