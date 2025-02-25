1月零售、餐飲業營收創新高 百貨氣爆案干擾2月買氣

1月零售、餐飲營收雙創歷史新高；但預期百貨業2月屬於相對淡季，加上氣爆陰霾多少影響來客潮。百貨公司示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（25）日公布1月批發、零售及餐飲業營業額統計，零售、餐飲營收雙創歷史新高，並寫連3個月正成長；但預期2月屬於相對淡季，加上台中新光三越氣爆案多少影響2月來客潮。

1月批發業營業額為1兆683億元，年減5.3%，結束連10紅，主因今年農曆春節較上年提早，工作天數相對減少，加以部分農曆年前備貨需求已提前至上月發酵。

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其中汽機車批發業年減16.5%、建材批發業年減14.4%、機械器具批發業年減2.0%、化學材料批發業年減11.5%，藥品及化粧品批發業則因醫院用藥需求增加，年增0.4%。

1月零售業營業額為4451億元，創歷史新高，年增5.3%連3紅，主因受惠民眾年節採買需求挹注，以及連假出遊及購物人潮湧現，加以氣溫下降帶動禦寒商品買氣攀升。

其中，百貨公司年增20.9%、布疋及服飾品零售業年增18.9%、量販店年增16.1%、便利商店年增9.6%、超級市場年增15.5%、食品飲料及菸草零售業年增8.5%，汽機車零售業年減9.1%、電子購物及郵購業年減3.7%。

至於全台「百貨業績王」台中新光三越本月13日發生氣爆意外，是否影響2月百貨業營收表現？經濟部統計處副處長黃偉傑分析，一種可能是，整體百貨業營收受到氣爆陰霾影響來客潮而買氣低迷，另一種可能是營收些許下滑，原因包括進入消費淡季，加上流失的客潮流向其他百貨業者。

1月餐飲業營業額1039億元，創歷史新高，年增15.8%連3紅；其中，餐館及飲料店受惠春節圍爐及民眾出遊外食需求攀升，加以外帶年菜及應景商品熱銷，分別年增18.6%及5.5%；外燴及團膳承包業在春節旅運人次增加推升空廚營收及團膳業者供餐天數較上年同月減少之交互影響下，僅年增0.2%。

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