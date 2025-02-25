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王品集團發動龍蝦季 狂撒4500張龍蝦1折券

2025/02/25 18:30

王品集合享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌發動龍蝦季，3月3日~5日連續3天在王品瘋美食app狂撒4500張龍蝦1折券，只要77元就可吃到整尾龍蝦，預估兩個月將賣出1.2萬隻龍蝦，帶動第1季業績開紅盤。（王品提供）王品集合享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌發動龍蝦季，3月3日~5日連續3天在王品瘋美食app狂撒4500張龍蝦1折券，只要77元就可吃到整尾龍蝦，預估兩個月將賣出1.2萬隻龍蝦，帶動第1季業績開紅盤。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團鞏固台灣餐飲龍頭地位，集合享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌發動龍蝦季，3月3日~5日連續3天在王品瘋美食app狂撒4500張龍蝦1折券，只要77元就可吃到整尾龍蝦，預估兩個月將賣出1.2萬隻龍蝦，帶動第1季業績開紅盤。

王品表示，2月26~4月30日內用多人套餐可用699元加購原價1280元限定龍蝦料理，再送1200元現金抵用券；即日起至4月30，到momo購物網還可用799元促銷價買到王品中餐900元即享券，吃到龍蝦料理。

王品表示，集團在台灣的23個品牌目前總店數達350家，看好台灣外食市場成長潛力，今年全台預計開出50家新店，以剛性需求的餐飲業態為主，達到全台總店數400家的目標。

平價火鍋品牌石二鍋總店數目標將從88家開到100家，日式豬排品牌品田牧場目前全台店數19家，今年也會加速展店。

另外，集團過去展店策略以開發新品牌為主，使得單品牌店數少，難以創造管理效益，旗下包括莆田、丰禾、嚮辣、初瓦、阪前、金咕、潮粥幫等品牌總店數都在5家以下，今年業績表現較優的品牌也將增加店數，以達到管理綜效。

王品指出，目前旗下月營收達億元的品牌已有西堤、陶板屋、聚、夏慕尼、石二鍋和和牛涮6個品牌，享鴨、青花驕、肉次方月營收已接近億元水準，今年可望躋進 「億」元級品牌行列。

中國事業群經過連續兩年的汰弱存強，目前共有88家門市，去年下半年已轉虧為盈，今年將持盈保泰，總店數短期內將控制在85家上下，樂觀看待後市。

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