安盛生血脂檢測系統授權越南廠商TMSC 今年越南區營收估增5成

看好遠距AI健康管理商機，安盛生與越南TMSC公司簽MOU，搶進血脂檢測巿場。圖左起為TMSC共同創辦人Tỉnh Hoàng、安盛生董事長陳彥宇、TMSC 共同創辦人Hung Tran。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃安盛生（6734）今（25）日表示，將與德美生越南智慧科技公司（簡稱TMSC）簽訂合作意向書（MOU），安盛生旗下安必測多功能檢測系統（血脂）將授權予TMSC在越南市場進行銷售，相關細節雙方將進一步討論後另行簽訂正式合約。安盛生董事長陳彥宇看好安必測可望成為推升公司今年營運重返成長的一大動能。

安盛生與德美生在2018年於台北國際電腦展上結緣，2019年安盛生將婦女健康管理產品--伊必測排卵檢測系統經銷授權給德美生（TMSC），德美生共同創辦人之一Hung Tran表示，目前越南每年有1萬多位婦女使用伊必測，多年來已幫助3萬多位當地婦女產下健康寶寶。

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陳彥宇指出，伊必測在越南的銷售連年成長，去年占安盛生的整體營收比重高達三成，越南不僅成為公司最大的海外市場，今年在安必測多功能檢測系統加入銷售下，預估今年來自越南地區的營收有望年增5成，越南地區營收比重在整體營收持續成長下，預估可超過3成。

安盛生指出，安必測多功能檢測系統採用安盛生的核心技術PixoTech，透過機器視覺與AI演算法，僅需單一試片，透過指尖血即可在3分鐘內獲得總膽固醇（TC）、三酸甘油酯（TG）、高密度脂蛋白（HDL）和低密度脂蛋白（LDL），等4項高準確度的血脂數值。此外，亦可將檢測結果同步傳輸至搭載的手機App，便於長期管理血脂健康。

Hung Tran表示，很高興能深化與安盛生的夥伴關係，TMCS將著手準備安必測多功能檢測系統相關的產品註冊與市場推廣事宜，預計今年下半年可正式於越南市場上市銷售。

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