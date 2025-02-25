1月工業生產指數年增5％ 連11紅

經濟部今（25日）公布1月工業生產統計。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（25日）公布1月工業生產統計，1月工業生產指數96.31，年增5.07%，1月製造業生產指數96.4，年增5.29%，兩指數連11個月正成長。

統計處副處長黃偉傑說明，雖春節落點多在1月，1月工作天數減少，但AI（人工智慧）與高效能運算應用需求強勁，帶動伺服器生產上揚比預期好。

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資訊電子產業方面，電子零組件業年增16.67%，其中積體電路業生產指數創歷年同月新高，年增22.92%，主因12吋晶圓代工持續增產；電腦電子產品及光學製品生產指數創歷年同月新高，年增 14.78%。

傳統產業方面，因逢農曆春節工作天數減少，加上以中國為主的海外同業低價競爭，以及部分業者規劃產線排修，基本金屬業年減14.82%、化學材料及肥料業年減7.08%、機械設備業年減2.1%、汽車及其零件業年減27.2%。

統計處預估，2月製造業生產指數92.46至96.46，年增18.6%至年增23.7%，；納入春節因素，預估1、2月合計製造業生產指數94.43至96.43，年增11.4%至13.8%。

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