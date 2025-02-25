中國又一AI公司倒下 瀾碼科技欠薪3月尋求被併購

中國上海明星AI公司瀾碼科技，近日遭爆料直接解除數十名員工勞動合約，且停發薪資超過3個月。圖為瀾碼科技創辦人周健。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《鈦媒體》報導，中國上海明星AI公司瀾碼科技因融資不順，近日遭爆料直接解除數十名員工勞動合約，且停發薪資超過3個月，並自去年10月起停繳社保。有員工稱，被拖欠薪資員工高達50人，瀾碼科技公眾號自去年10月28日至今處於停止更新狀態。

針對《鈦媒體》報導，瀾碼科技創辦人兼執行長周健2月23日回應表示：「元旦的時候公司可能收縮了一下，有一些裁員，然後我們本身也是安排後面賠償，可能他們情緒比較重，我們最近其實也已經付了三分之二的資金。沒有（50名員工都裁掉），我們現在還留了大概20（員工付了三分之二的資金）。」

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周健表示，公司現在尋求被併購的可能性，已經有企業在談，「我們已經在積極自救了，我自己其實也已經借了錢，我已經賣房子再去還（員工薪資）」。

公開資料顯示，周健曾於Google工作，返回中國後曾獲「阿里雲之父」王堅邀請加入阿里，日後又進入初代AI四小龍之一的依圖科技成為10號員工，還是AI公司「零一萬物」創辦人李開復的「關門弟子」。

官網資訊顯示，瀾碼科技是一家以大語言模式為基礎的企業級AI Agent平台公司，核心團隊成員來自Google、IBM、騰訊、字節跳動、阿里巴巴、依圖科技等國內外知名網路和AI公司。

由於周健的海歸背景，加上曾在國外大廠工作的資歷，使得瀾碼科技一度成為資本市場寵兒。2023年8月，瀾碼科技曾在官網宣布，完成了來自IDG資本、聯新資本、Atom Capital參與的數千萬A輪投資，但才不過2年時間，就落入裁員減薪的困境。

美國對中國實施科技出口管制，中國為了尋求科技自主，近來鼓勵企業投入AI等領域的技術研發，但許多企業因算力成本高昂和資金斷鍊，加上無法突破技術門檻而倒閉。例如，號稱「中國輝達」的圖形處理器（GPU）新創公司象帝先 ，曾聲稱12奈米製程GPU取得突破，達到國際先進水準，卻在去年8月30日召開全體員工大會，同時宣布解散，約400名員工一夕失業。

中國國家企業信用信息系統顯示，從2022年11月30日OpenAI發布ChatGPT，到2024年7月29日期間，由於算力成本高昂，已處於吊銷或停業異常狀態的AI相關公司數量達7萬8612家，占同期新註冊87.8萬家企業總量的8.9%。

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