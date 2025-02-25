森崴能源旗下寶崴海事 參展亞太國際風電展

森崴能源旗下寶崴海事參展亞太國際風電展，展示浮式風電技術。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕森崴能源（6806）旗下新加坡商寶崴海事工程為亞太唯一具備EPCI統包能力與關鍵施工船舶的海事工程專家，今（25）日起參展高雄展覽館「2025亞太國際風力發電展」。寶崴海事表示，將憑藉三大競爭優勢布局國際市場，將為集團創造長期競爭優勢、貢獻營收。

寶崴海事指出，因應全球AI能源需求與減碳趨勢，將迎來離岸風電黃金10年，亞太地區預計將在2050年佔全球海上風機裝機容量42%（840 GW），成為推動產業發展的關鍵力量，其中，台灣作為亞太市場的重要據點，依經濟部能源署「離岸風電三階段政策」目標，將在2025年達成6.0 GW裝置容量，並計劃至2035年新增至少15 GW。

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寶崴海事工程首席財務長史美圻認為，亞太各國能源政策都可看見對離岸風電的支持，估計有千億綠能轉型市場，而長期成功的關鍵要素便在於關鍵船舶資產及完整EPCI統包能力與風力發電工程技術的擁有；他表示，寶崴除能提供全階段、一站式解決方案，確保每個環節高效、高品質執行，更擁有關鍵施工船舶，涵蓋重吊船、風機安裝船、鋪纜船及多功能支援船，能確保施工中全盤靈活調度且安全可控，有效降低施工風險，提升執行效率，可成為亞太離岸風電市場引領者。

史美圻指出，台灣的海域受惠於大陸棚地形與季風氣候，有望在亞太浮式風電市場扮演重要角色，寶崴海事工程目前所自行研發浮式風電設計領先業界已榮獲DNV與Bureau Veritas兩大國際認證AIP（Approval in Principle）認可，目前正積極評估找尋適合的風場進行浮式風電建置，期望持續協助產業綠能轉型。

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