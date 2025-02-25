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名師解盤》容逸燊：資金往低基期股進駐 可鎖定低位階族群

2025/02/25 15:41

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數下跌279點，再度回測到月線，成交量維持在4000億左右水準，主要受到昨天川普和馬克宏的記者會，再次提到對於加拿大和墨西哥的25%關稅，將會準時啟動，另外則是微軟部分資料中心，有投行指出，可能會不再續約。

首先在美國對於加墨關稅暫緩，下週馬上要到期，昨天造成美股恐慌性拉回，目前華府的另名官員表示，25%關稅事實上跟加墨邊境安全綁在一起，所以等待最後看法，2018年也曾發生關稅事件，最後是輕輕放下狀況，美國一開始對鋼鋁祭出關稅，後來又達成美墨加聯合協議，取消2國關稅，後來在2019年年底，美國和中國達成第一階段貿易協議，部分關稅就被凍結了，或者是降低，可以看出，關稅只是達到目的的手段，第一次釋出關稅訊息，確實會造成市場恐慌，後續將會逐漸利空鈍化，對於市場影響應該只是短期。

另外，微軟的取消美國數據中心合約，則是去年12月就已經在半導體業傳出的消息，微軟在2023~2024上半年，很多沒有正式簽署的合約，是在凍結市場的資料中心，也就是要在AI賽道中取得領先地位，目前只是調整資本支出的先後順序，例如西班牙、澳洲等國家，資料中心並沒有這麼急迫，因此移轉到一些比較有效益的地方，即使取消部分租約，整體資料中心計劃，仍是非常龐大的，昨天造成台股拉回的利空，暫時應該在輝達法說後，就會告一段落。

目前市場聚焦在週四凌晨即將公布的暉達財報，市場對GB200出貨進度，以及Hopper架構出貨狀況，看法說之前呢，AI伺服器都出現拉回，包含鴻海、廣達和台積電，跌幅相對都是比較重一些，造成今天指數狀況比較不太樂觀，資金轉移到俄烏戰爭重建題材，鋼鐵、散裝航運早盤走強，記憶體部分，南亞科、華邦電跌幅一度超過3%，終場都能夠翻紅，群聯受NAND Flash可能漲價、供不應求的消息，也大漲7%，國際大廠慧榮也表示，整體景氣將從6月復甦，下半年可能有缺貨狀況，所以今天在記憶體部分，也是短線拉回，ABF載版也在沉寂了1年半~2年後，低檔轉強，有外資出具報告，ABF載版受惠AI伺服器以及GPU需求成長，將是未來2年成長主要動力，所以最近可以看得出來，資金往右下角低基期族群，去做進駐，比較偏高檔族群，過去2年已經漲很多的AI伺服器，甚至高階製程部分，可以建議大家把部分資金，轉移到相對比較低位階，有機會在今年復甦的類股族群。

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