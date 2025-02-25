馬斯克顧人怨 逾20萬加拿大人連署要求撤銷公民身份

超過20萬加拿大人簽署請願書，要求取消馬斯克的加國公民身份（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與加拿大政府因關稅和國土問題，彼此摩擦不斷，而被川普委以重任的全球富豪、聯邦政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）部長馬斯克也惹惱加拿大人民，已超過20萬名的加國民眾請願撤銷其公民身份。

外媒報導，依加拿大法律規定，對國會的請願書，需要至少500人簽名連署後才能送交國會，而加拿大政府也必須對請願書作出正式回應。

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不列顛哥倫比亞省作家Qualia Reed在加拿大下議院發起了這項請願，自2月20日開放連署後，24日早上的連署人數已迅速來到20.3萬人，遠遠超過最低門檻。這項請願案將會持續至6月20日。

馬斯克在南非出生，但因為母親是加拿大人，所以擁有加拿大國籍。對此，加拿大總理辦公室還沒有回應這項請願案，但依該國法律規定，已可以送交加拿大國會下議院，進行審議。

加拿大《CTV新聞》指出，被取消加拿大國籍的人必須等待10年才能恢復。

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