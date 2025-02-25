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嘉義市營利事業銷售額衝破3000億 創歷史新高

2025/02/25 15:10

嘉義市舉辦的活動吸引人潮。（嘉義市政府提供）嘉義市舉辦的活動吸引人潮。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕根據財政部最新統計資料，嘉義市去年營利事業銷售額突破3000億大關，較前年2898億6812萬9000元增加逾159億元、成長達5.49%，達3057億7192萬1000元，連續6年創新高，包括20項產業別的營業銷售額全數呈正成長。

嘉義市長黃敏惠今天勉勵市府團隊，數字不只是經濟成長，也反映市政成效，代表著市民對施政的肯定，感謝市府團隊攜手，帶動產業「起風」，感謝市民與市府團隊攜手打拼，再造新歷史。

黃敏惠說，拼經濟市府團隊帶頭做，為產業與公共建設導入設計思維推動設計轉型，並導入數位科技奠定轉型基礎，市府推動政策帶動產業回溫，嘉義市營利事業銷售額從2019年逾2311億元、2020年突破2315億元、2021年超越2537億元、2022年衝出2776億元、2023年創下2898億元紀錄， 2024年突破3000億。

許多民眾說，春節期間的文化路夜市「像是大型暖暖包」，嘉義市每到假日熱鬧滾滾、充滿人情溫暖的嘉義市更像是大型的暖暖包。

市府表示，營利事業銷售額成長反映嘉義市商業契機活絡，顯見嘉義市作為雲嘉南商業生活圈的重要地位，而交通建設攸關地區發展，中央應重視並盡速主政興建輕軌藍線，希望中央支持計畫，帶動嘉義市與鄰近地區更加發展。

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